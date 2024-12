Silvio Baldini e la lite con un fotografo: arriva la multa

Silvio Baldini, attuale allenatore del Pescara e protagonista di un’ottima stagione nel girone B di Serie C, è stato condannato dal giudice di pace di Bari a risarcire il fotoreporter Donato Fasano.

La vicenda risale al 17 luglio 2020, quando Baldini, allora tecnico della Carrarese, si rese protagonista di un gesto controverso al termine della semifinale playoff di Serie C contro il Bari, disputata allo stadio “San Nicola”.

In quell’occasione, Baldini tentò di impedire a Fasano di fotografare le reazioni dei suoi giocatori, visibilmente delusi per la sconfitta subita. L’episodio è stato valutato dalla magistratura come una violazione dell’articolo 612 del codice penale, che punisce il reato di minaccia. Nonostante il comportamento del tecnico sia stato giudicato con attenuanti, il fatto non è passato inosservato.





La condanna prevede che Baldini paghi una multa di 400 euro, oltre a un risarcimento di poco più di mille euro al fotoreporter per i danni subiti. A ciò si aggiungono le spese legali, che saranno corrisposte all’avvocato Onofrio Loconsole, difensore di Fasano nel processo.

LEGGI ANCHE

PALERMO, VITTORIA NON CHIAMA VITTORIA