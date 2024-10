Soleri: “Obiettivo? Raggiunta la salvezza capiremo. La rovesciata…”

Edoardo Soleri festeggia il compleanno e la vittoria dello Spezia arrivata grazie al suo eurogol in rovesciata. L’ex attaccante del Palermo ha parlato ai microfoni del club ligure dopo i tre punti conquistati in casa della Salernitana.

“La rovesciata è stata una cosa istintiva, una giocata che sento mia e che provo anche in allenamento – afferma, parole riportate da tuttomercatoweb.com -, ma a prescindere dal gol sono felice perché abbiamo fatto una grande vittoria in un campo non facile contro una squadra fortissima”.

Sulle ambizioni dello Spezia, al momento secondo in classifica: “L’obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile una salvezza tranquilla, solo dopo potremo capire se ci sarà modo di raggiungere un ulteriore traguardo”.