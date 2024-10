Corini, debutto e vittoria con la Cremonese: decisivo Vazquez

L’avventura di Eugenio Corini sulla panchina della Cremonese inizia con una vittoria. L’ex allenatore del Palermo, chiamato dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, è riuscito a condurre la sua squadra al successo contro la Juve Stabia.

Alla Cremonese sono bastati tre minuti per trovare il gol del vantaggio con Antov, ma la Juve Stabia ha pareggiato al 21′ con un rigore trasformato da Adorante. La rete decisiva è arrivata al 73′, protagonista un altro rosanero, il ‘Mudo’ Vazquez.

Sono tre punti importanti per la Cremonese, che nelle ultime due partite aveva conquistato un solo punto. Grazie al successo, i grigiorossi salgono al quarto posto in classifica con 14 punti e vanno a +2 dal Palermo.

Una vittoria importante anche per Corini, che non vinceva una partita in Serie B dallo scorso 10 marzo, giorno del successo dei rosanero sul campo del Lecco per 0 – 1 grazie alla rete segnata da Nedelcearu.

