E’ arrivato l’esordio in Seconda Categoria per Stefano Sorrentino. L’ex portiere rosa ha giocato la sua prima partita con il Cervo in Liguria, in un insolito ruolo, quello di attaccante. E come se non bastasse è arrivato pure il gol da vero rapace d’area.

La partita tra Cervo e Riva Ligure era indirizzata verso il pareggio. Un 1 – 1 che non avrebbe lasciato scontenta nessuna delle due fazioni. Ma verso il finale di partita è arrivato il gol di Sorrentino: l’ex portierone ha segnato con un gol di testa direttamente dagli sviluppi di una rimessa laterale, regalando la gioia a suo padre Roberto, tecnico della squadra.

ECCO IL VIDEO DEL GOL

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH