Parla Stefano Sorrentino. L’ex portiere e capitano del Palermo dice la sua sul momento buio dei rosanero, sempre più vicini a dover ripartire dalla Serie D e non chiude del tutto la porta ad un ritorno in maglia rosanero in un lontano futuro.

Intervistato da Trm, Sorrentino afferma: “Una lacrima per Palermo? Di certo non fa piacere: sono legato al Palermo e mi dispiace non vederlo più a certi livelli. Se mi aspettavo tutto questo? No. Qualcosa di strano si poteva capire, ma il Palermo era ancora vivo e presente. Forse con la promozione a quest’ora si parlava di altro. Il mio futuro? Non ho ancora trovato squadra: sono a casa in Liguria, mi alleno. Se entro il 18 luglio non trovo squadra farò il ritiro a Coverciano con gli altri svincolati”.

Stuzzicato sull’ipotesi di un suo futuro a Palermo in serie D, resta cauto ma dice: “L’idea mi fa piacere, ma il Palermo deve pensare prima di tutto a ricostruirsi, a rinascere… una volta rinato io sono qua, il numero lo avete. Il palermitano ha sofferto tanto ed è giusto mettere punto e ripartire, con programmi seri. Chi sarà al comando dovrà prendere le decisioni giuste: servono persone serie e un presidente che abbia programmi ambiziosi”.

E aggiunge: “Penso a tutti i dipendenti che si ritrovano senza lavoro, a chi ha dato la vita per il Palermo; bisogna ripartire da loro. Tornare con Iachini e Perinetti? Sono come dei padri per me… Le regole del calcio sono le stesse in ogni categoria. Spesso ho fatto scelte di cuore. Sono stato il primo ad andare in Grecia o in Spagna… non mi spaventa nulla. Per il resto si vedrà. I tifosi e i colori rosanero restano sempre”.

