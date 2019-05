Dopo l’attesa legata ai ricorsi presentati dal Palermo, alla fine, prendono il via i playoff e la prima sfida è quella dello stadio Picco tra Spezia e Cittadella: si prevede un clima infuocato in Liguria, con i padroni di casa che (da regolamento) hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno.

ANCHE IL CONI RESPINGE L’ISTANZA DEL PALERMO: VIA AI PLAYOFF

Il calcio d’inizio è in programma venerdì 17 maggio alle ore 21.00. Ma per seguirla in tv e in streaming? La diretta di questa partita sarà un’esclusiva streaming su DAZN. Per seguirla in streaming basterà accedere al proprio account Dazn su sito o app da un dispositivo compatibile (QUI la lista completa) e selezionare nel mosaico del menù principale (o della sezione dedicata alla Serie B) l’evento di Spezia – Cittadella, con le trasmissioni che partiranno 10-15 minuti prima del calcio d’inizio.

E per vedere il match integralmente in tv? Dazn trasmette esclusivamente in streaming su internet: ciò significa che per vedere la partita sulla propria tv bisognerà avere una smart tv connessa a internet, una console supportata (o un decoder Sky Q tramite l’app DAZN) oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.

LEGGI ANCHE

QUANTO COSTA DAZN?

DAZN: ARRIVA L’APP UFFICIALE SU SKY Q

BALATA: “PER NOI SPOSTARE I PLAYOFF E’ UN PROBLEMA”

PALERMO, L’APPELLO È IL 23 MAGGIO