Nicolás Spolli, ex difensore e oggi scout per la Quan Sport Management, è stato intervistato per ‘La Sicilia’ e ha parlato dei prossimi passi del Catania, alle prese con la preparazione di un difficile ma ambizioso campionato in Serie C.

“Pelligra sta dimostrando grande competenza fin dal primo giorno e il Catania è stato promosso in Serie C con pieno merito. Adesso la società è proiettata verso la stagione ventura. La C sarà un campionato duro – afferma – . Non sarà facile, per nulla, ma Catania è Catania. Bisogna scegliere bene giocatori e allenatore“.

“Ora comincia il bello e sarà la fase più dura – continua – . Il Catania ha idee ben chiare, si può continuare sulla stessa scia di entusiasmo e serietà. Allenatore? Secondo me serve un tecnico che conosca la categoria e abbia la consapevolezza di arrivare in una città e in un club che vogliono vincere. Ci sarà la pressione da tenere a bada e in conto, arrivare secondo qui è una sconfitta“.

