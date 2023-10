MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il tema degli stadi è al centro della discussione politica. Nella giornata del 10 ottobre gli Europei del 2032 saranno assegnati a Turchia e Italia, poi si passerà ai fatti. Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha quindi fatto il punto della situazione.

“Penso a Cagliari e mi auguro che sia una questione di mesi affinché si chiuda l’iter, penso a Bologna dove c’è piena concordia, al completamento dello stadio di Bergamo, poi a Parma, Genova, Palermo, Verona, e a stadi di altre categorie che stanno sviluppando dei progetti che determinino soluzioni. Noi in tutto questo vogliamo solo facilitare“, afferma Abodi a margine della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici al Salone d’Onore del Coni.

“Non credo che una singola misura possa aiutare a colmare queste lacune – ha poi aggiunto – . Ci sono tante altre forme, a partire da una collaborazione pubblico-privato che la legge consente, prevede e facilita anche. C’è la possibilità di acquisto, nel caso in cui i comuni decidano di vendere, come successo a Bergamo. C’è la possibilità di un fondo immobiliare dedicato agli stadi sul quale stiamo ragionando. Non lasceremo nulla di intentato“.

