Stroppa: “Prestazione straordinaria e vittoria meritata. Un peccato essere andati sotto”

Parla Giovanni Stroppa. L’allenatore della Cremonese, al termine della partita contro il Palermo, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta in rimonta nei minuti finali al “Renzo Barbera”. I tre punti dei grigiorossi portano le firme di Azzi, Valoti e Collocolo

“Prestazione straordinaria su un campo difficile, sotto di 2 – 0 immeritatamente. La squadra non ha mai mollato, abbiamo creato tanto. Era un peccato stare sotto. Merito ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Non abbiamo concesso occasioni nitide e abbiamo mantenuto la serenità”, ha dichiarato Stroppa.

Per l’allenatore la vittoria è meritata: “È la vittoria dei ragazzi e della Cremonese. La squadra è motivata, ha mentalità e non molla. Credo che le cose siano andate nel modo giusto, chi è entrato ha migliorato l’inerzia della partita. Gli abbracci alla fine sono la fotografia, ha festeggiato anche chi non ha giocato”





