Sudtirol, asta natalizia di beneficenza: in palio la trasferta col Palermo

Tra sport e solidarietà. Il 19 dicembre si è conclusa con successo l’asta online del pacchetto esclusivo “Vola a Palermo con l’FC Südtirol“, raccogliendo un importo di 12.200 euro a sostegno delle persone bisognose.

Il vincitore dell’asta” avrà l’opportunità di vivere un’esperienza unica – si legge in una nota ufficiale -, accanto alla squadra biancorossa, durante la trasferta a Palermo per la partita del 1° maggio 2025″. Il ricavato sarà devoluto per sostenere vari progetti benefici.

Il pacchetto include: volo charter da Bolzano a Palermo e ritorno, vitto, alloggio presso l’hotel della squadra e biglietti per la partita allo stadio Renzo Barbera per sei partecipanti che avranno inoltre la possibilità di scegliere una maglia originale indossata dai giocatori durante la partita e farla firmare durante il viaggio di ritorno.