GdS – “Il tiro al bersaglio è senza mira. E le reti arrivano col contagocce”

Dati non prorpio incoraggianti per il Palermo che ha dei numeri decisamente negativi riguardo le conclusioni in porta.

Li ha evidenziati l’edizione odierna del Giornale di Sicilia che definisce “sconfortante” lo score ottenuto fino ad ora, ma soprattutto quello delle ultime quattro uscite. Quattro partite, una sola vittoria e ben 87 conclusioni che hanno portato, però, appena 4 centri, di cui un autogol.

In pratica, una rete ogni 29 tentativi. Si tratta di mancanza di precisione e poca lucidità per la squadra di Dionisi che deve assolutamente invertire il trend.