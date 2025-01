Tarantino: “La Juve Stabia meritava di più. Il Palermo ci ha punito con un tiro”

Parla il vice allenatore della Juve Stabia Tarantino. Il tecnico ha commentato la partita persa dai suoi sul campo del Palermo, complimentandosi con la sua squadra e sottolineando come i campani meritassero di più.

“I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione, c’è rammarico – afferma -. Il campo era difficilissimo, il Palermo è costruito per fare qualcosa di importante. La squadra meritava di più”.

“Bisogna proseguire nel nostro percorso. Ci tenevamo a fare bene, non siamo stati cinici nelle occasioni avute. Il Palermo ci ha punito su un tiro in porta. Ci tenevamo a continuare il percorso, l’obiettivo è chiaro a tutti. C’è rammarico, siamo venuti a Palermo con umiltà – continua -. La Juve Stabia ha fatto una grandissima partita su un campo difficile. Andiamo via arrabbiati”.





“Ringraziamo i tifosi – conclude -. I ragazzi hanno risposto con una grandissima prestazione. Continuiamo così, bisogna centrare il prima possibile il nostro obiettivo”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH