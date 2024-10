Tello: “Complimenti al Palermo, ma noi siamo stati molto bravi”

Andrés Tello, centrocampista della Salernitana, è intervenuto in conferenza dopo la gara col Palermo e ha commentato con soddisfazione la vittoria.

“Sono molto contento per il gol ma soprattutto per la squadra. Abbiamo creato tanto durante il primo tempo e potevamo chiuderla nel secondo. Devo fare i complimenti al Palermo, ha giocato molto bene ma noi ci siamo difesi altrettanto bene. Era da un po’ che cercavo questo gol”.

“Secondo me abbiamo fatto una delle migliori partite. Obiettivo? Non ne abbiamo uno ‘lontano’, questa squadra si merita cose belle in fondo al campionato. Non è una sorpresa che il Palermo provi a proporre un bel gioco. Ha dei giocatori importanti, di qualità e quantità. Noi siamo stati bravi, è stata una partita molto difficile, siamo stati tatticamente molto bravi”.

