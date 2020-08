Parla Christian Terlizzi. C’è anche lui nella lista degli ex giocatori (nonché ex rosanero) che conoscono bene Roberto Boscaglia, elogiando la scelta del Palermo e confermando l’indole offensiva del tecnico gelese, considerato dal suo ex giocatore una garanzia per la Serie C.

Intervistato dal Giornale di Sicilia lo definisce “Un allenatore devoto alla vittoria” e afferma: “Gioca sempre all’attacco e cerca sempre la manovra, mi piace perché è uno concreto. Negli anni ha dimostrato di essere un allenatore capace di far segnare tanto le proprie squadre; secondo me lo hanno voluto anche per questo”.





E sulle motivazioni sottolinea: “Credo che lui abbia accettato la C per questo. Palermo quest’anno fa la C, ma è una piazza da A e lui deve averlo messo in preventivo, sa di giocarsi una bella chance. Palermo candidata alla B? Sarà un campionato molto difficile, specialmente se dovessero confermare quel girone. Secondo me lui una garanzia l’ha voluta, perché sa di avere bisogno di una squadra forte e credo che gli metteranno a disposizione un organico forte. Sicuramente c’è qualche acquisto da fare, ma anche alla Virtus Entella ha portato con sé due-tre giocatori”.

