“Palermo, ora si attendono altri rinforzi”. Questo il titolo scelto dal Giornale Di Sicilia per la pagina sportiva dedicata ai rosanero (e in generale alle squadre siciliane di C). In pagina è possibile leggere un’intervista a Christian Terlizzi, ex giocatore di Boscaglia a Trapani, ma è soprattutto il mercato a tenere banco.

Benedetto Giardina sottolinea come l’obiettivo della dirigenza, ora che la questione allenatore è stata chiusa, è accelerare i tempi sul mercato e iniziare il ritiro di Petralia con almeno 20 giocatori a disposizione. Anche perché per puntare al doppio salto in B “è chiaro che il mercato del Palermo non possa fermarsi qui”, sottolinea Giardina. Tra i nomi avanzati da Boscaglia e nel mirino del Palermo, Chiosa è l’indiziato numero 1 ma potrebbe non essere facile convincere il centrale a scendere di categoria rinunciando all’anno di contratto con l’Entella. Stesso discorso per Mazzitelli, allenato da Boscaglia sia a Novara che a Brescia.





A tenere banco però sono anche gli “under” di ritorno: Lucca ha già l’accordo (quadriennale) e si allena a Cosenza per recuperare la condizione, ma in generale le liste a 22 sembrano far presagire un futuro lontano da Palermo per Fallani e Langella. Inoltre Felici è ormai un rebus: il Palermo lo rivorrebbe con sé ma non è stata definita un’eventuale modalità di trasferimento col Lecce (che invece potrebbe dargli una chance in B).

