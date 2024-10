Terza vittoria di fila per il Catania, Pelligra: “La squadra rispecchia la voglia di vincere dei tifosi”

Il Catania viaggia a ritmi sostenuti. La squadra di Toscano, battendo l’Altamura al “Massimino”, ha conquistato la terza vittoria consecutiva e si trova stabilmente nelle zone altissime della classifica, nonostante la penalizzazione. I tifosi sognano e anche il patron Ross Pelligra.

Pelligra ha affidato ai social il commento dopo la vittoria contro l’Altamura. Il patron ha seguito la squadra dall’Australia: “Gli impegni e il fuso orario non contano, quando gioca il Catania. Il terzo successo consecutivo è il giusto premio per un gruppo che lotta, cresce e rispecchia la voglia di vincere dei nostri straordinari tifosi. Forza Catania, avanti insieme con coraggio ed entusiasmo!”.

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando la crescita mostrata dai suoi giocatori. Toscano ha elogiato il ritmo e l’intensità mantenuti soprattutto nel primo tempo, evidenziando l’importanza di aver segnato nuovamente grazie a una palla recuperata. L’obiettivo, ha dichiarato, è prolungare questa intensità per tutta la partita.

L’allenatore ha inoltre sottolineato come il vero punto di forza della squadra non sia tanto chi scende in campo, ma come lo fa. Ha elogiato i giocatori per la chiarezza dei concetti sia in fase di possesso che di non possesso. Infine, ha rimarcato che, pur inserendo diversi giocatori offensivi, la squadra riesce a mantenere l’equilibrio necessario.

