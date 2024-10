Il Palermo femminile torna a vincere: battuto 5 – 1 il Nitor

Il Palermo Women torna a sorridere con una convincente vittoria per 5 – 1 contro il Nitor, in una gara valida per la 6a giornata del campionato di Serie C femminile, Girone D. Dopo una prestazione altalenante nelle giornate precedenti, le rosanero sono riuscite a imporsi nettamente, dominando l’incontro. La partita è stata decisa da una prova di forza collettiva, in cui diverse protagoniste hanno contribuito al successo, dimostrando la profondità e il talento della squadra guidata da Rosalia Pipitone.

Il match si è sbloccato al 29′ grazie a un gol di Cancilla, che con un tiro dal limite dell’area ha sorpreso la difesa del Nitor e portato in vantaggio il Palermo. Tuttavia, la risposta delle avversarie non si è fatta attendere: al 35′ Margari ha sfruttato un errore difensivo delle rosanero, infilando la rete del momentaneo pareggio con un tiro che ha battuto Biundo sul secondo palo. Nonostante l’equilibrio temporaneo, il Palermo ha ripreso subito il controllo del match e, al 41′, ancora una volta Cancilla ha trovato il gol, riportando avanti la sua squadra prima della fine del primo tempo.

Nella ripresa, il Palermo ha consolidato il suo dominio. Al 58′, Ilenia Viscuso ha siglato il 3-1, dimostrando freddezza e abilità: dopo che il portiere avversario Macchia aveva parato il rigore, la centrocampista non ha perso l’occasione e ha insaccato il pallone sulla ribattuta. Poco dopo, al 61′, Priolo ha ulteriormente ampliato il vantaggio, e infine Gippetto, all’84’, ha chiuso definitivamente i conti fissando il risultato sul 5-1, suggellando una prestazione che ha evidenziato la superiorità tecnica e tattica delle rosanero.

Il Palermo femminile va quindi a 9 punti in classifica. Il margine dal primo posto, occupato dal Trastevere Calcio (che ha una partita in più delle rosanero) è di sette punti. Coach Rosalia Pipitone ha commentato così la vittoria ai microfoni ufficiali del club: “Sono contenta per questo risultato. Siamo riuscite ad essere più ciniche davanti alla porta avversaria, grazie al lavoro effettuato in settimana. Mi è piaciuto anche l’atteggiamento positivo delle calciatrici subentrate a gara in corso a dimostrazione dell’affiatamento di questo gruppo. Dobbiamo continuare così, adesso iniziamo a pensare alla prossima trasferta in cui affronteremo il Grifone”.

