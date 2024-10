Il Palermo ha un nuovo regista: maglia speciale per Martin Scorsese / VIDEO

Il Palermo ha trovato un nuovo… regista. La società rosanero ha omaggiato una maglia speciale a Martin Scorsese, uno dei più importanti direttori artistici della storica del cinema.

Scorsese si trova in Sicilia perché ha tenuto, insieme a Giuseppe Tornatore, una masterclass al Cinema Cristallo di Polizzi Generosa, la cittadina delle Madonie, in provincia di Palermo. Scorsese ha inoltre ricevuto la cittadinanza onoraria.

Scorsese ha profonde radici siciliane. I suoi nonni paterni emigrarono dalla Sicilia agli Stati Uniti all’inizio del XX secolo. Originari della provincia di Palermo, i nonni di Scorsese si stabilirono a New York, dove crebbero il loro figlio Charles, il padre del regista.

L’eredità siciliana ha influenzato in modo significativo il lavoro di Scorsese, in particolare nella sua rappresentazione delle dinamiche familiari e del senso di comunità all’interno di ambienti italoamericani, temi ricorrenti nei suoi film. Questi legami culturali si riflettono anche nella sua attenzione per le storie di emarginazione, onore e lealtà, spesso centrali nella narrativa siciliana.

