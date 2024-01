TMW – “Il Palermo fa muro per Brunori: no allo scambio con Caputo”

Il Palermo fa muro per Matteo Brunori e dice “no” ad uno scambio con l’Empoli. I rosanero, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, avrebbero rifiutato l’offerta dei toscani, che hanno proposto in cambio Ciccio Caputo.

Una trattativa che il Palermo non ha voluto intraprendere. Per i rosanero, che hanno acquistato a titolo definitivo il bomber dalla Juventus nell’estate della promozione in Serie B (2022), Brunori è l’attaccante da mettere al centro del progetto, anche in caso di Serie A.

L’Empoli, invece, sta cercando di ringiovanire il reparto offensivo, con Caputo che a 36 anni sta cominciando a calare dal punto di vista fisico soprattutto (e quindi anche i gol ne hanno risentito).

