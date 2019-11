Il direttore sportivo del Trapani, Luca Nember, è stato intervistato per il Giornale di Sicilia e ha fatto il punto della situazione durante la sosta di campionato che serve ai granata per preparare la rimonta in classifica.

“Abbiamo un buon organico, con buone individualità – afferma – . L’innesto di due/tre elementi importanti, di calciatori che hanno giocato anche in campionati diversi e pertanto con un tasso tecnico maggiore, può far crescere il gruppo”.

Il d.s. parla dell’impatto di Biabiany: “Si è calato bene nella realtà, è pronto, è un professionista serio. Ha accettato la sfida di Trapani e si è messo a disposizione. Potrà dare qualcosa di più alla squadra”.

E su Baldini, dice: “In questo momento non è in discussione. L’impegno è massimo da parte di tutti per venire fuori da questa situazione”.

