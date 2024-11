Undertaker con la maglia del Genoa: la star del wrestling è il testimonial speciale

Il Genoa annuncia una nuova partnership commerciale, mirata a espandere il marchio rossoblu a livello internazionale. Mentre la squadra di Gilardino cerca risultati migliori in ottica salvezza, il club ligure ha introdotto un nuovo “acquisto “ strategico, continuando la tradizione di collaborazioni con testimonial di spicco.

Dopo aver cominciato a seguire i canali social del Genoa, Mark Callaway alias The Undertaker, famoso wresteler statunitense e volto della federazione WWE, ha infatti posato con la nuova divisa giallo-nera del Genoa, la terza di questa stagione. L’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo dei tifosi rossoblu e degli appassionati di wrestling.

Con questa nuova collaborazione, segna un ulteriore passo nella crescita del Genoa che non solo espande la propria visibilità a livello internazionale ma riesce a coinvolgere con entusiasmo i propri tifosi con la speranza che i giocatori e Gilardino possano rispondere sul campo ottenendo risultati positivi per migliorare anche la propria posizione in classifica.





𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫 wearing Genoa 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝 jersey ⚫️🍯 pic.twitter.com/A3UDxHLNHt — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024

