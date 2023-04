MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Non c’è alcuna intesa con nessuna società”. Il riferimento è ai due concerti di Vasco Rossi allo stadio “Renzo Barbera” – già programmati per il 22-23 giugno, con prevendita già a quota 70 mila – e a parlare è l’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini, che – interpellato dal Giornale di Sicilia – interviene nella questione relativa all’organizzazione dell’evento sul piano burocratico.

Giancarlo Macaluso riporta la posizione del dirigente del club rosanero, che precisa: “Anche se io non posso impedire all’organizzatore di effettuare la prevendita o di fare quello che vuole. Io, però, non ho firmato alcun contratto”. Gardini infatti sottolinea: “Abbiamo linee guida su un’ipotesi di accordo, ma attendiamo ancora che il Comune ci risponda sulle carte che abbiamo inviato”.

Allo stesso tempo però il quotidiano riporta anche la posizione del Comune e in particolare dell’Assessore con delega al Patrimonio, Andrea Mineo. Il quale conferma come le interlocuzioni siano in corso: “È vero, abbiamo già ricevuto la richiesta con i lavori che ci chiedono di potere effettuare per potere agevolmente svolgere il concerto. Saremo in condizioni di rispondere nel giro di qualche giorno”.

