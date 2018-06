Un buon pareggio in casa del Venezia. È questa l’idea dei principali quotidiani sportivi nazionali, che lodano la prestazione del Palermo in un campo difficile e contro una squadra in grande forma. Il protagonista, ancora una volta, è stato Nino La Gumina.

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

L’attaccante palermitano è il migliore per il Giornale di Sicilia, che premia anche Jajalo, autore dell’assist. Bene Murawski, mentre deludono Coronado e Trajkovski. Ecco i voti: Pomini 6, Rispoli 5.5, Bellusci 6, Rajkovic 6, Aleesami 5.5, Fiordilino 6, Jajalo 6.5, Murawski 6.5, Gnahoré 5.5, Coronado 5, Trajkovski 5, Moreo 6, La Gumina 7.

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

Per la Gazzetta dello Sport i migliori sono Murawski, Jajalo e Bellusci. Coronado riesce a strappare il 6; gli unici due insufficienti sono Fiordilino e Moreo. Ecco i voti: Pomini 6, Rispoli 6, Bellusci 7, Rajkovic 6.5, Aleesami 6, Fiordilino 5.5 Jajalo 7, Murawski 7, Gnahoré 6, Coronado 6, Trajkovski 6.5, Moreo 5.5, La Gumina 6.5.

IL PALERMO VA IN FINALE PLAYOFF SE…

Il Corriere dello Sport giudica in maniera estremamente positiva la gara di Trajkovski, un bel 7 per il macedone, che risulta il migliore tra i rosanero. Bocciatura per Moreo, il peggiore. Ecco i voti: Pomini 6, Rispoli 6, Bellusci 6.5, Rajkovic 5.5, Aleesami 6, Fiordilino 5.5, Jajalo 6.5, Murawski 6.5, Gnahoré 6, Coronado 5.5, Trajkovski 7, Moreo 5, La Gumina 6.5.

ZAMPARINI: “LA GUMINA ESEMPIO PER TUTTI”

Il giudizio di Tuttosport è negativo per Bellusci, Fiordilino e Coronado, stroncato con un 5. Ecco i voti: Pomini 6, Rispoli 6, Bellusci 5.5, Rajkovic 6.5, Aleesami 6, Fiordilino 5.5, Jajalo 6.5, Murawski 6, Gnahoré 6, Coronado 5, Trajkovski 6.5, Moreo 6, La Gumina 6.5.