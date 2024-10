Venturato: “Ci si aspetta di più da club come il Palermo. La Juve Staia ha stupito più di tutti”

“Ci sono squadre da cui sicuramente ci si aspetta di più, penso a Palermo e Cremonese. Ma nel corso del campionato magari riusciranno ad esprimersi”.

Anche secondo Roberto Venturato, intervistato da Tuttomercatoweb, i rosanero rallentano il passo. Il tecnico ha espresso le sue opinioni sulla B e lodato la Juve Stabia. “La squadra che ha stupito più di tutti. Ha dato impressione di avere idee e giocatori bravi e un allenatore bravo a trasferire i giusti concetti”.

“Il Pisa sta lavorando bene da anni. Ha sfiorato la A in passato: lavora per costruire da diverso tempo. E prima o dopo se la giocherà e magari conquisterà la A. Ha tutto per fare bene”, conclude.