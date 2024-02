Zeman torna in ospedale dopo il malore: sabato nuovo ricovero e accertamenti

Zdenek Zeman torna in ospedale. L’allenatore del Pescara non sarà presente per la sfida contro il Pesaro visto che sabato sarà ricoverato alla clinica “Pierangeli” per degli accertamenti sul suo stato di salute.

Tutto è nato da una visita di controllo, terminata con il suggerimento di ricovero per ulteriori approfondimenti. E’ la seconda volta che il tecnico finisce nella struttura quest’anno.

Alcune settimane fa, infatti, era stato colpito da una leggera ischemia che aveva richiesto l’ospedalizzazione. Guiderà la formazione il suo secondo, Giovanni Bucaro.