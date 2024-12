Accardi: “Palermo, Desplanches non mi sembra maturo. Non ci sono spiegazioni”

Beppe Accardi, ex giocatore del Palermo e oggi procuratore sportivo, è stato intervistato per TMW e ha commentato la sconfitta dei rosa sul campo del Cittadella, citando anche Sebastiano Desplanches.

“Ho visto la partita – dice – . Dal punto di vista dell’approccio non si può dire nulla. Il portiere del Palermo, Desplanches, non mi sembra maturo. Per vincere un campionato serve un portiere che tiri via i problemi. Non ci mette mai una pezza”.

“Così diventa dura – continua – . E quando le cose girano male non ci sono spiegazioni. Speriamo che il 2025 porti bene”.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA