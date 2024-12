GdS – “Palermo, ombre pesantissime sulla panchina di Dionisi: valutazioni in corso”

“La sconfitta col Cittadella getta ombre pesantissime sulla panchina di Dionisi“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il k.o. del Palermo e analizza la situazione del tecnico rosanero, sempre più a rischio esonero.

“A caldo non è arrivata nessuna decisione, ma da oggi in poi si faranno valutazioni a 360 gradi“, si legge sul GdS. Il Cittadella può essere davvero il capolinea per Dionisi, il Palermo è dentro un tunnel e non riesce a venirne fuori.

Come sempre l’ultima parola spetta a Manchester: se anche lì percepiranno una situazione da allarme rosso, allora è probabile che si proceda con una rivoluzione. Cannavaro non è più un nome buono, è andato alla Dinamo Zagabria, Pirlo intriga ma alla fine potrebbe spuntare anche qualcun altro.





