Il futuro di Dionisi? Il Palermo si prende una pausa di riflessione

Ore complicate per il Palermo dopo la sconfitta col Cittadella. La domanda di tutti i tifosi riguarda il futuro di Alessio Dionisi, che è tutt’altro che rosa. Ma nessuno si sbilancia in dichiarazioni ufficiali. Musi lunghissimi nello spogliatoio, è già evaporato l’effetto della vittoria con il Bari. La classifica è tornata allarmante.

In conferenza stampa, le parole di Dionisi sono rivolte esclusivamente alla gara di Cittadella e d’altro canto già in passato, a domanda specifica, il tecnico aveva glissato dicendo che certe decisioni spettano solo alla società.

Di sicuro nessuna decisione verrà presa nelle prossime ore. In queste circostanze la procedura seguita in casa City Group viene affrontata in modo molto diverso rispetto a quella a cui a Palermo eravamo abituati sotto la presidenza di Maurizio Zamparini. Quando fu esonerato Corini, ad esempio, passarono più di 48 ore tra la sconfitta per 4 a 3 a Pisa e la decisione di cambiare guida tecnica.





Certamente, al rientro a Palermo la situazione verrà affrontata alla presenza di tutta la dirigenza. In discussione ci sarà non solo il futuro di Dionisi ma anche la posizione del d.s. De Sanctis e la strategia di mercato dove il Palermo dovrà prendere decisioni importanti.

Una pausa di riflessione che comunque viene facilitata dalla sosta di campionato. La ripresa degli allenamenti è prevista per il 4 gennaio, il 5 la Serie B riposerà e il Palermo tornerà in campo il 12 (in casa contro il Modena). C’è tempo per agire.

L’ipotesi di un cambio in panchina era già balenata un paio di settimane fa. Nel giro di orizzonte era emersa la figura di Fabio Cannavaro, che però poco dopo la partita persa dal Palermo col Cittadella ha firmato con la Dinamo Zagabria. Rimane in piedi l’opzione Andrea Pirlo come possibile sostituto e si affaccia anche una lontana ipotesi del ritorno di Beppe Iachini.

