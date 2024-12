Dionisi: “Così è brutto. Il malcontento porta negatività”

Alessio Dionisi commenta la pesantissima sconfitta subita dal Palermo in casa del Cittadella, la quarta nelle ultime cinque partita. Il tecnico si è detto amareggiato, ha commentato le condizioni di Brunori ma anche la situazione generale che stanno vivendo i rosanero.

“Difficile dire qualcosa dopo una sconfitta del genere. Nella ripresa abbiamo giocato con un altro piglio, creando e calciando più degli altri, poi la beffa. Anche il pari ci stava stretto dopo quanto visto nella ripresa. Abbiamo cercato di vincere con equilibrio. Il gol? È stata una disattenzione generale, così è brutto”.

Otto sconfitte in venti partite, quattro nelle ultime cinque: “Sono troppe – continua Dionisi -. Le scelte iniziali? Condizionate dalla febbre di Brunori il giorno dopo Bari. Henry è in un momento diverso rispetto all’inizio della stagione”.





“Se qualcosa si è rotto? Sicuramente la squadra ha perso serenità – conclude Dionisi -. Con prestazione molto positive non sono arrivati risultati positivi. Giochiamo con il freno a mano tirato, siamo in deficit in termini realizzativi su azione e questo toglie certezze”.

“Il clima poi fa il resto, il malcontento porta negatività e i giocatori giocano con un peso diverso. Dobbiamo scrollarci di dosso le paure, ma dobbiamo fare di più nelle prestazioni. Nei risultati non siamo mai decollati”.

