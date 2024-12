Segre: “Siamo tutti incazzati. Da ora in poi non potremo sbagliare niente”

Parla Jacopo Segre. Uno dei leader del Palermo è intervenuto in mixed zone per parlare della pesante sconfitta subita dal club rosanero in casa del Cittadella.

“E’ sempre difficile commentare la sconfitta, abbiamo fatto un buon secondo tempo creando diverse occasioni – afferma Segre -. In questo momento non riusciamo a concretizzare, poi abbiamo subito un gol negli ultimi minuti che non dovevamo assolutamente prendere”.

“C’è rabbia e delusione, siamo tutti incazzati – continua -. Non è possibile che non riusciamo a dare continuità. I fatti dicono che non siamo mai riusciti a fare due vittorie consecutive. Ci sarà tempo per lavorare e prepararci nel migliore dei modi. Modena fra due settimane? Sarà un altro campionato dove non potremo sbagliare niente“.





