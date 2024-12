Fabio Cannavaro firma con la Dinamo Zagabria, era stato accostato al Palermo

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore della Dinamo Zagabria: il tecnico riparte dal prestigioso club croato, si giocherà il campionato contro un suo ex compagno di nazionale, Gennaro Gattuso, adesso in panchina all’Hajduk Spalato.

Cannavaro è stato anche accostato al Palermo nei giorni scorsi: il club rosanero sta vivendo un momento difficile con Alessio Dionisi in bilico anche dopo la sconfitta contro il Cittadella. Il nome del campione del mondo 2006 era uscito fuori circa una settimana fa insieme a quello di Andrea Pirlo.

IL COMUNICATO

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore della prima squadra della GNK Dinamo. Questa decisione del consiglio di amministrazione e del direttore sportivo è stata sostenuta stasera dal presidente del club e dal comitato esecutivo nel corso della 15a sessione del comitato esecutivo. Ringraziamo il precedente allenatore Nenad Bjelica per il suo contributo e dedizione e gli auguriamo tanto successo nella sua futura carriera.





Bjelica ha assunto la panchina della Dinamo nel settembre di quest’anno e ha portato la squadra al successo in UEFA Champions League. Purtroppo i risultati nella SuperSport HNL sono mancati, non hanno soddisfatto le aspettative, motivo per cui la dirigenza e il direttore sportivo del club hanno deciso di apportare delle modifiche. Vincere l’HNL è un imperativo su cui si punta anche con questa decisione di cambiare allenatore.

“Purtroppo il risultato è la regola più importante nel calcio, e in 11 turni nell’HNL abbiamo ottenuto solo 4 vittorie e abbiamo una delle peggiori serie di risultati del campionato nazionale. Non è mai un buon momento per cambiare allenatore, ma abbiamo deciso di fare questa mossa adesso, così che il nuovo allenatore abbia il tempo di trasmettere le sue idee ai giocatori durante la preparazione e che tutti siano pronti ad aspettare il proseguimento del campionato. Vogliamo una svolta nei risultati in HNL. Il nuovo allenatore coltiva lo stile di gioco di cui abbiamo bisogno per il ritorno al dominio in HNL, costruisce il gioco e impone il dominio. È una questione di grande carisma che può trasmettere una ricca esperienza di gioco, ma anche di allenatore, visto che ha alle spalle risultati in Cina, dove è stato campione. Ha fame di successo ed è per questo che aspettava la sfida di un club che appartiene ai vertici e ha l’ambizione di vincere titoli. Conosce molto bene la nostra squadra, così come l’intera HNL. Sa quali obiettivi lo aspettano alla Dinamo ed è consapevole della situazione in cui si trova il club. Il compito principale è tornare ai vertici dell’HNL e continuare a ottenere buoni risultati in Europa”, ha spiegato il direttore sportivo del club Marko Marić.

Il presidente del consiglio direttivo Zvonimir Manenica ha detto che la mancanza di risultati nella HNL ha costretto il consiglio direttivo ad accettare la possibilità di cambiare allenatore.

“La decisione della dirigenza del club è stata che dobbiamo fare le mosse necessarie per fermare questa crisi negativa, perché era da molto tempo che non ottenevamo risultati del genere nel campionato nazionale. Ringrazio l’allenatore Bjelica per tutto, ha fatto del suo meglio, ha ottenuto ottimi risultati in Champions League, ma il campionato nazionale è la priorità del club e purtroppo lì non ci sono stati risultati. Abbiamo la possibilità di dare una svolta al club in Europa, ma possiamo farlo solo vincendo il titolo. Siamo consapevoli dei rischi e delle responsabilità, per questo non è stata una decisione affrettata, ma piuttosto un’analisi dettagliata di quale mossa sia meglio fare senza la pressione quotidiana che la Dinamo, per le sue grandi ambizioni, ha quotidianamente.

Per questo motivo abbiamo aspettato la decisione dopo la partita con il Varaždin e ci siamo presi il tempo per decidere in tutta tranquillità. Siamo consapevoli della nostra responsabilità ed è per questo che ora guardiamo esclusivamente al futuro per raggiungere tutti i nostri obiettivi. Noi siamo concentrati soprattutto sul mercato, ci lavoriamo molto attivamente, ma non facciamo offerte finché non sarà ufficialmente terminato. Abbiamo ritenuto fondamentale che la maggior parte dei rinforzi venissero concordati il ​​prima possibile in modo che potessero essere con la squadra il prima possibile e lavorare con il nuovo allenatore e gli altri compagni di squadra. Abbiamo presentato il quadro finanziario al Comitato esecutivo e le opportunità che si prospettano. Ci aspetta un proseguimento impegnativo, in cui la cosa più importante è consentire ai giocatori e al nuovo allenatore di avere una preparazione calma e di qualità per raggiungere l’obiettivo più importante, che è la difesa del campionato”, ha detto Manenica.

Fabio Cannavaro si unirà alla prima squadra al raduno del 3 gennaio, quando verrà presentato ufficialmente. Ci congratuliamo con il signor Cannavaro per il suo nuovo incarico e gli auguriamo buona fortuna e successo sulla panchina della Dinamo.