A settimane di distanza arriva la sentenza sul caso Lo Monaco. L’amministratore delegato del Catania era stato aggredito nel traghetto che collega la Sicilia alla Calabria, l’assalitore ha ricevuto come pena 10 anni di daspo.

Il classe ’65 e leader storico della tifoseria della Curva Sud di Catania è già condannato in via definitiva per gravi reati. A emettere la sentenza il Questore di Reggio Calabria; le indagini sono state svolte dalla Digos di Reggio Calabria e Catania e dal personale del commissariato di Villa San Giovanni.

