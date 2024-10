Baldini fa allenare il Pescara con una benda sull’occhio. “Così siete più concentrati” / FOTO

Silvio Baldini è sempre stato un allenatore innovativo, sia per quanto riguarda la partita che negli allenamenti. L’ultima trovata del tecnico, però, è davvero particolare: ha fatto allenare i giocatori del Pescara con una benda sull’occhio.

Baldini, che guida il Pescara primo nel suo girone di Serie C, in settimana ha fatto indossare ai suoi giocatori una benda da pirata sull’occhio, una tecnica usata dai pugili per mantenere alta la concentrazione durante gli allenamenti e a ridurre la percezione della fatica.

Il centrocampista Antonino De Marco ha raccontato a Rete 8 la spiegazione data da Baldini: “Non è stato facile, ma ci ha detto che ci aiuta a livello visivo perché quando ricevi palla sei più concentrato nel controllo e migliori tecnicamente. Col suo modo di allenare è entrato nella nostra testa, lo ascoltiamo e gli andiamo dietro”.

LEGGI ANCHE

OROSCOPO DEL PALERMO, LE STELLE “PUNTANO” SU LE DOUARON