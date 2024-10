Liverani: “Il mio futuro? Aspetto la chiamata giusta”

Fabio Liverani è ancora in cerca di una nuova avventura. Il tecnico è stato intervistato per TMW e ha confessato di essere in attesa della chiamata giusta per tornare in panchina.

“Chi non è al lavoro il weekend gira sui campi e vede le partite. Ci si tiene aggiornati, come sempre questo periodo diventerà un po’ più difficile. Sono sempre fiducioso, credo possa esserci la telefonata giusta. Per ora niente di concreto, ma nel prossimo periodo penso arriverà qualche telefonata”, afferma.

Liverani non allena dalla scorsa stagione, quando si è seduto per cinque partite sulla panchina della Salernitana. Disastroso il suo bilancio, in una squadra poi mestamente retrocessa: sono state quattro le sconfitte e l’unico punto è stato conquistato contro l’Udinese.

Liverani potrebbe fare comodo a tante squadre di Serie B. In cadetteria ha collezionato 67 partite, con 32 vittorie, 18 pareggi e 17 sconfitte. L’ultima sua esperienza in B è stata a Cagliari, dove è stato esonerato in seguito alla sconfitta contro il Palermo.

