Baldini: “Il Pescara non è più quello dei primi tre mesi. Paghiamo alcune situazioni”

“Il nostro approccio non è stato positivo, davamo la sensazione di essere scesi in campo per modo di dire”. Non è contento Silvio Baldini dopo la sconfitta con la Torres.

Il tecnico del Pescara descrive un’involuzione. “Eravamo riusciti a superare il momento di difficoltà, poi sempre sui soliti errori loro sono ripartiti trovando il gol”.

“Non siamo più quelli dei primi tre mesi, fino ad oggi eravamo primi, abbiamo concluso come campioni d’inverno anche se sul campo è arrivata prima la Ternana. Abbiamo pagato alcune situazioni a caro prezzo”.