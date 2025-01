Canovi: “Esonero De Sanctis a Palermo? I risultati non hanno aiutato”

L’operatore di mercato Alessandro Canovi è stato intervistato per TMW e ha commentato l’esonero di Morgan De Sanctis, che non è più il direttore sportivo del Palermo. Al suo posto è stato scelto l’esperto Carlo Osti, ex Sampdoria e Atalanta tra le altre.

Canovi commenta i cambi di direttore sportivo a Palermo e Salerno: “Sono club che per un motivo e per un altro hanno situazioni societarie differenti. A Palermo i risultati non hanno aiutato. Mentre quello di Salerno potrebbe essere stato un cambio anche in virtù di possibili risvolti societari”.

Parole al miele per un ex rosanero, Paulo Dybala, reduce da un gran derby: “Se gioca con questa intensità che non vedevo da un po’ è un calciatore importante. Un Dybala così non lo farei partire. Bisognerà vedere però le situazioni economiche e di mercato”.





