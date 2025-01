Repubblica Genova – “Palermo, quasi definita la trattativa per Kasami”

Il primo nuovo acquisto del Palermo nella sessione invernale di calciomercato potrebbe essere una vecchia conoscenza. Secondo La Repubblica di Genova, Pajtim Kasami, centrocampista svizzero classe 1992, si avvicina al ritorno in rosanero, club con cui ha mosso i primi passi nel calcio italiano.

La trattativa per riportare Kasami in Sicilia sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, con il giocatore determinato a chiudere questa parentesi con la Sampdoria per rilanciare la sua carriera. Come riporta l’edizione genovese de La Repubblica, l’accordo è in fase di definizione e potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Kasami, attualmente in forza alla Sampdoria e in scadenza di contratto a giugno 2025, si prepara così a lasciare i blucerchiati, che rischiano di rafforzare una diretta concorrente per la corsa ai playoff. Proprio il centrocampista elvetico è stato decisivo nell’ultima vittoria della Samp in campionato, quella del 27 ottobre contro il Mantova, confermando la sua affidabilità.

Il ritorno al Palermo rappresenterebbe per Kasami un viaggio alle origini. Era il 2010 quando il giovane centrocampista arrivò in rosanero, collezionando 14 presenze nella stagione culminata con la finale di Coppa Italia contro l’Inter. All’epoca, appena diciottenne, Kasami aveva già mostrato lampi di talento. Ora, con maggiore esperienza e maturità, potrebbe offrire qualità e sostanza al centrocampo siciliano.





Resta ancora da chiarire se il Palermo verserà un piccolo indennizzo alla Sampdoria per liberare il giocatore subito o se i blucerchiati preferiranno semplicemente risparmiare l’ingaggio degli ultimi sei mesi di contratto. In ogni caso, l’operazione sembrerebbe destinata a concludersi positivamente.

