Calciomercato Serie B, Gytkjær verso la Cremonese. Frosinone su Saric

La sessione invernale di calciomercato in Serie B si preannuncia ricca di movimenti. Tra le trattative più calde figura quella che coinvolge Christian Gytkjaer. L’attaccante danese, attualmente al Venezia e accostato al Palermo, è vicino al trasferimento alla Cremonese.

Dopo aver trovato poco spazio in Serie A, Gytkjaer ha già dato il suo consenso al passaggio in grigiorosso. Tuttavia, la conclusione dell’affare dipende dalla cessione di Manuel De Luca, attualmente riserva di Federico Bonazzoli, con la Reggiana interessata al giocatore.

Parallelamente, il Frosinone è alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Tra i profili monitorati, spicca Dario Saric del Palermo. Il centrocampista bosniaco, già seguito nelle scorse sessioni di mercato, rappresenta una delle priorità del direttore sportivo Guido Angelozzi. Tuttavia, il club ciociaro non si è fermato a questa pista, esplorando anche altre opzioni per rafforzare la mediana.





Un altro nome che circola per il Frosinone è quello di Ben Lhassine Kone. Il giovane centrocampista, reduce da un infortunio che ne ha limitato l’impiego con il Como di Cesc Fabregas, potrebbe fare ritorno in giallazzurro, dove aveva già giocato nella stagione 2022/23. Questa mossa offrirebbe una valida alternativa a Saric, qualora la trattativa con il Palermo non dovesse concretizzarsi.

