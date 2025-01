Rinaudo: “C’è tanta confusione, Osti può portare serenità. Brunori andava venduto quest’estate”

“Con Carlo c’è un ottimo rapporto. Credo che possa dare un contributo importante in questo momento così delicato al Palermo, data la sua grande esperienza”. Questa l’opinione dell’ex ds rosanero Leandro Rinaudo, intervistato dal Giornale di Sicilia.

Rinaudo si esprime anche sull’esonero di De Sanctis. “Non si può pensare di dare tutta la responsabilità a lui per sistemare le cose. Troppo semplice in questo modo. La A? Tutto è possibile ma bisogna essere realisti. Penso che il quarto posto sia possibile”.

Poi, il capitolo Brunori. “Per me andava venduto quest’estate. Credo che non ci sia stato il coraggio di venderlo e sostituirlo con un altro giocatore altrettanto importante, o addirittura ancora più importante per poter vincere il campionato. Vedo un bel po’ di confusione, credo sia determinante portare un po’ di equilibrio e serenità. Credo che Osti possa farlo”, conclude.