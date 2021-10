MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Francesco Baldini, tecnico del Catania, è stato intervistato dal quotidiano La Sicilia per parlare del momento difficile che la città etnea sta attraversando dati i danni dovuti al nubifragio degli ultimi giorni. L’allenatore ha speso belle parole per la gente della città.

“Catania è una città meravigliosa – afferma Baldini – e i catanesi sono straordinari per la forza e il coraggio che dimostrano nelle circostanze più difficili. Sono certo che sapranno reagire a questo duro colpo. Lasciatemi esprimere a nome di tutta la squadra e dell’intero staff tecnico sincere condoglianze alle famiglie delle vittime, siamo loro vicini”.

Il tecnico si è soffermato anche sul prossimo match dei rossazzuri – con la Vibonese – che è stato rinviato: “Per noi era doveroso fermarsi questo weekend, perché non si può pensare di vivere serenamente una festa di sport con la gente che si ritrova in una situazione delicata e con una città in ginocchio, non sarebbe stato giusto”.

