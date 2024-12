Balzaretti: “Pioli a Palermo un grande rimpianto, non gli abbiamo dato una mano”

Federico Balzaretti regala altri aneddoti sulla sua esperienza al Palermo: durante la puntata di Elastici, format di Cronache di Spogliatoio, l’ex terzino rosanero ha raccontato un suo rimpianto con un allenatore in particolare, Stefano Pioli.

“Sugli allenatori ho la laurea ad honorem avendo fatto 5 anni e mezzo a Palermo – dice Balzaretti scherzando -. Mi ricordo che in una locandina dell’Aic c’erano le foto di tutti gli allenatori delle 20 squadre di Serie A, un buon 40% li avevo avuti in rosa”.

“E’ stato un rimpianto non avere Pioli come allenatore a Palermo, non gli abbiamo dato una mano. Uscimmo contro il Thun dal preliminare di Europa League e andò via tre giorni dopo non facendo neanche la prima di campionato. Per lui fu una svolta importante perché poi andò a Bologna dove fece molto bene”.