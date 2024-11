Bari, Luigi De Laurentiis: “Multiproprietà? Se cambiasse la regola il futuro sarebbe diverso”

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis torna sulla questione multiproprietà: intervenuto in conferenza stampa, il figlio del patron del Napoli ha parlato di diversi temi, tra i quali anche quello sulle multiproprietà sparse non solo in Italia ma anche in Europa.

“Se cambiasse la norma sulle multiproprietà per noi cambierebbe tanto – dichiara – , in questi anni si sono allargate a livello mondiale, basti pensare che i proprietari della Roma hanno comprato anche l’Everton e i due club un giorno potrebbero sfidarsi fra loro” ha aggiunto.

De Laurentiis si è soffermato anche sulle differenze tra Napoli e Bari: “Paragonare le due piazze è impossibile. Il Napoli ha vinto lo Scudetto dopo venti anni di duro lavoro e investimenti costruiti nel tempo giocando in un campionato che ha introiti completamente diversi dalla Serie B” .





