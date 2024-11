Taranto, la nuova proprietà pensa a Novellino per la panchina

La nuova proprietà del Taranto sta valutando un cambio di rotta in panchina per rilanciare la squadra, che attualmente si trova al 19esimo posto in classifica e solo nove punti ottenuti in 15 partite. Secondo AntennaSud, il club avrebbe sondato il terreno per Walter Novellino, allenatore con esperienza considerato dalla proprietà il profilo ideale per far ripartire il Taranto.

Novellino ha guidato tra le altre il Palermo nel 2016, ottenendo soltanto un punto in quattro partite, per poi essere esonerato. Per l’ allenatore l’ultima esperienza risale alla scorsa stagione dove ha allenato la Juve Stabia, raggiungendo i playoff ma venendo eliminato al primo turno dal Cerignola.

Tuttavia, una decisione ufficiale è attesa solo dopo la sfida contro il Benevento. La panchina verrà affidata momentaneamente a Cazzarò.





