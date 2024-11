Flachi: “Samp, a Palermo serve fare risultato. Altrimenti sarà dura”

Francesco Flachi, ex storico attaccante della Sampdoria, è stato intervistato da Telenord e ha commentato il momento negativo in campionato dei blucerchiati, analizzando anche le prossima sfida contro il Palermo.

“Ci deve essere orgoglio, se i giocatori hanno qualità devono tirare fuori la personalità che ti fa migliorare. Se non fai risultato a Palermo non sai cosa possa succedere, lavorare in questa situazione non è facile”. ha dichiarato l’ex attaccante.

La Sampdoria viene da due sconfitte consecutive contro la capolista Pisa e contro il Brescia. Attualmente la squadra di Sottil si trova bloccata a metà classifica con il rischio di restare indietro rispetto alle dirette concorrenti.





