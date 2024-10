Bogdani al GdS: “Henry più simile a me rispetto a Brunori. Fa la differenza”

“Salernitana? Ho fatto un anno importante in B con Pioli allenatore. Abbiamo giocato contro il Palermo al Barbera e sono riuscito a fare una doppietta”.

Sono le parole di Bogdani, intervistato dal Giornale di Sicilia. L’ex attaccante ed ex responsabile dell’area scouting del settore giovanile del Palermo parla di “un’esperienza bellissima, piena di sodisfazioni. Sono arrivato due anni fa con un settore giovanile da rifondare. Non è stato facile, onestamente non mi aspettavo questo epilogo”.

Infine, il dualismo tra Brunori ed Henry. “Non è un caso, ma un’opportunità per il Palermo che si può permettere uno come Brunori anche dalla panchina, un lusso per la B”.

“Henry è un giocatore più simile alle mie caratteristiche, una prima punta che fa sponda con gli altri esterni. In questo momento questo fa la differenza nel modo di giocare di adesso del Palermo”.