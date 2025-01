Brunori: “Non ci siamo mai arresi, ma ultimamente avrei da ridire sugli arbitraggi…”

“Nel secondo tempo abbiamo dato prova di coraggio, non ci siamo arresi“. Non ha dubbi Matteo Brunori, intervenuto dopo il match perso contro il Pisa. Il capitano dei rosanero è rammaricato per il risultato e non lo nasconde.

“Questa maglia ci impone di far questo, abbiamo dato tutto fino all’ultimo. Non posso rimproverare niente a nessuno – spiega -. Siamo stati un po’ condizionati nel primo tempo, poi è difficile riprenderla”.

Anche Brunori, come Dionisi, è scontento dell’arbitraggio. “Dopo una sconfitta c’è dispiacere generale. Se ho parlato dopo la sconfitta? E’ stato semplice trovare le parole giuste per portare su il morale dopo la sconfitta. Non mi avete mai sentito parlare di arbitraggio, anche se ultimamente avrei qualcosa da dire. Gli episodi pesano, ci sarà qualcuno che si farà sentire”.





“Devo riprendere la condizione migliore, però mi sento bene. Lavoro bene, sento la fiducia dei miei compagni e dell’allenatore. Mi metto a disposizione e con l’intensità aumenterà un po’ tutto”, conclude.

