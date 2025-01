Dionisi: “Il Palermo mi è piaciuto anche se il risultato dice altro. Su Desplanches…”

Ennesimo k.o., il secondo di fila per il Palermo che lotta ma non riesce a correggere il tiro dopo la scorsa batosta con la Reggiana. Al “Barbera” passa il Pisa, in un match in cui Dionisi, nel post partita, punta il dito sull’arbitraggio.

“Ci sono stati tanti errori in campo, non solo dei giocatori – ha detto -. Nell’ultimo periodo siamo un po’ penalizzati, ma non concentriamoci su questo: bisogna accettarlo. Abbiamo perso quindi dovrei dire che la squadra non mi è piaciuta ma non è così. Non abbiamo subito tiri”.

Poi il perché di Desplanches al posto di Sirigu. “Sebastiano è più bravo nelle uscite, per questo ho scelto lui. Mi dispiace perché gli episodi hanno condizionato la partita. Abbiamo cercato di mettere qualità invece della fisicità, ecco perché ho scelto Verre e Ranocchia come play. Le scelte sono state in funzione di mettere in campo più qualità possibile. La prestazione è buona ma il risultato dice un’altra cosa“.





Spazio alle considerazioni sul neo arrivato Magnani. “Impatto buono, positivo; è uscito solo per dei crampi. Dobbiamo, però, essere bravi noi per provocare gli errori degli avversari. Desplanches deve passare da questi errori: a dicembre se li è portati dietro, oggi deve essere bravo ad alzare la testa. Ballottaggio? Non sarà continuo, oltre le qualità bisogna avere personalità e dare sicurezza. Sirigu l’ha sempre fatto bene”.

