Inzaghi: “Sono molto felice. Sempre un piacere venire a Palermo”

Pippo Inzaghi commenta con soddisfazione la vittoria del ‘suo’ Pisa contro il Palermo. I nerazzurri sono temporaneamente primi in classifica, in attesa della gara del Sassuolo.

“Sono molto felice per come è andata la partita – afferma – . Abbiamo giocato contro una squadra forte, forte in tutti i sensi. Il Pisa non vinceva a Palermo da più di 40 anni, questa è una gara molto importante, ci mancavano anche Marin e Tramoni. Sono molto felice, mancano ancora tante partite, non abbiamo fatto niente ma stiamo costruendo qualcosa di importante”.

“Classifica? Non la guardo perché ci sono ancora troppe partite – continua – . Temevo questa gara, la squadra l’ha interpretata bene soprattutto nel primo tempo. Il Palermo insieme al Sassuolo e alla Cremonese è la squadra più forte del campionato, poi con uno stadio così bello e con una gente così… A noi a inizio campionato non ci davano neanche tra le prime 8, ringrazio i tifosi che sono venuti di venerdì sera qui così numerosi”.





“È sempre un piacere venire a Palermo, questo è uno stadio e un pubblico da Serie A, penso che i rosanero torneranno presto dove meritano. Fino al gol di Brunori siamo stati bene in campo. Ho schierato tre attaccanti per dare mentalità, se mettevo una mezzala in più avrei dato un segnale diverso. Un punto qui sarebbe stato comunque buono. Se pensiamo ai cambi che ha fatto il Palermo… Henry è un giocatore che noi volevamo, i nostri difensori sono stati fantastici. Il secondo gol? È l’emblema: andare a pressare il portiere fuori casa”, dice.

Spazio anche alle lodi per i singoli: “Moreo? L’ho allenato parecchio e quando non l’ho allenato è perché non è potuto venire: è il Mandzukic della Serie B. Angori giocava in C, la società ha fatto un investimento importante”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH