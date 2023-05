MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Cagliari giocherà una gara amichevole nella settimana che porta alla sfida col Palermo. La squadra di Ranieri affronterà la Tharros, squadra d’Eccellenza che rappresenta la città di Oristano. La partita è in programma mercoledì 10 maggio alle ore 15.

Un test importante per il Cagliari, soprattutto per la possibilità di incontrare i tanti tifosi del centro Sardegna. Sono quasi esauriti, infatti, i quasi 1.500 posti disponibili. Ranieri farà riposare chi ha bisogno di rifiatare e cercherà di dare minutaggio a chi ha giocato di meno.

Non sarà dell’amichevole Nahitan Nandez, che però dovrebbe recuperare per la gara col Palermo. Il centrocampista, uscito dopo 20 minuti per una botta al ginocchio, nella giornata del 9 maggio si è allenato parzialmente in gruppo.

