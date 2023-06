MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo continua il pressing su Beruatto del Pisa e Tremolada del Modena. Il d.s. Leandro Rinaudo – coadiuvato da Riccardo Bigon – dopo diverse settimane di ‘studio’, è pronto ad affondare il colpo e i due sembrano tra i papabili a vestire presto la maglia rosanero.

Beruatto è uno dei giocatori che più piacciono per la fascia sinistra. In quella zona di campo, dopo non aver riscattato Sala e con Crivello fuori dal progetto tecnico, al momento è rimasto solo Aurelio, quindi l’esterno mancino classe 1998 è una priorità per il Palermo. La trattativa è comunque difficile anche perché il Pisa non vorrebbe cedere il giocatore a una diretta concorrente per la promozione.

Un altro giocatore che piace tanto, come confermato anche sul Giornale di Sicilia, è Tremolada. Il numero 10 del Modena garantirebbe qualità sulla trequarti e fornirebbe a Corini alternative anche dal punto di vista tattico. Il Palermo, infatti, sta cercando un calciatore offensivo di questo tipo (sempre in piedi il ritorno di Verre con un’altra formula di trasferimento).

Si complica, invece, la pista Vasic. Il giovane talento piace a tanti, il Padova ha capito che può fare una plusvalenza importante e ha ‘sparato’ alto il prezzo: per trasferirlo servono 4 milioni di euro; una cifra importantissima per un calciatore che comunque ancora ha giocato solo in Serie C. Il suo destino potrebbe essere all’estero, col Feyenoord pronto all’affondo nei prossimi giorni.

